Кофейная арабика в России сменится робустой из-за сложностей с доставкой

Кофейная арабика в России может смениться робустой из-за многократного роста стоимости логистики и изменения маршрутов поставок. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на прогноз генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии.

«Из-за сложностей в логистике и перестройки маршрутов доставки россиянам, видимо, придется полюбить робусту. Теперь импортерам придется больше ориентироваться на поставки кофе из Юго-Восточной Азии. А во Вьетнаме, Индонезии в основном производится робуста. Кроме того, робуста дешевле», — отметил Чантурия.

По его словам, стоимость доставки кофе в прошлом году выросла в несколько раз из-за пандемии коронавируса. Сейчас же антироссийские санкции привели к росту стоимости доставки еще в полтора-два раза. Все это накладывается на сложности в прохождении европейских хабов.

Он добавил, что помимо всего, сроки доставки также значительно выросли. Кроме того, закупщики кофе несут большие убытки при покупке и доставке сырья, а также в обслуживании дорогих кредитов.

В конце мая глава отдела исследований рынка сельскохозяйственной продукции в Rabobank Карлос Мера заявил, что стоимость кофе сорта арабика упадет ниже $2 за фунт к концу 2022 года в результате благоприятной погоды для урожая в Южной Америке.