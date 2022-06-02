«Известия»: российское подразделение Visa сменило название

Российское подразделение Visa изменило название с ООО «Виза Интернешэнл Консолидэйтид Саппорт Сервисез» на ООО «Виза», сообщают «Известия», ссылаясь на данные справочно-аналитической системы по компаниям «СПАРК-Интерфакс».

Зарегистрированная в России с ноября 2009 года дочерняя компания Visa на 99% принадлежит Visa International Service Association и на 1% — Visa International Holdings LLC, которые зарегистрированы в Соединенных Штатах. Отечественное подразделение внесло изменения в учредительные документы 11 апреля, исправив название.

По данным «СПАРК», зарегистрированная в США головная компания Visa Inc. владеет Visa International Services Association, которой принадлежат российская ООО «Виза» и украинская «Виза Украина», и Visa International Holdings, которая владеет Visa Europe Limited.

Ранее эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов заявил, что международные системы Visa и MasterCard смогут относительно быстро восстановить работу своих банковских карт в РФ, если вернутся.