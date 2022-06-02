В МВФ оценили выгоду мировой экономики при отказе от угля в $78 трлн

Мировая экономика может получить выгоду в размере $78 трлн, если сможет постепенно отказаться от использования угля. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на доклад Мирового валютного фонда (МВФ).

Аналитики фонда посчитали, что социальные издержки от угольной отрасли (вред экологии, затраты на здравоохранение и прочее) составляют $75 за тонну углекислого газа. Поэтому общая сумма выгоды при отказе от использования угля составила $77,89 трлн. Однако такая сумма может быть сэкономлена лишь при условии, что страны постепенно будут переходить на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

В МВФ отметили, что финансирование поэтапного отказа от угля будет происходить в виде государственных инвестиций на сумму $2,9 трлн. При этом частные инвестиции со временем будут расти, так как вложения государств снизят риски финансирования.

В организации рассчитали, что для большинства стран вложение средств ради отказа от угля не приведет к существенному росту долга по отношению к ВВП. Однако для того, чтобы помочь странам с менее развитой экономикой, нужно будет создать специальный фонд. Кроме того, угольные компании должны получить компенсацию за потерю производства.

27 мая заместитель министра государственных активов Польши Петр Пызик сообщил, что польские компании ограничили продажу угля после отказа от импорта из России. По его информации, жители столкнулись с проблемами при покупке угля, так как компании оказались не готовы к такому спросу на сырье, превышающему их возможности.