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В Дании заговорили о рекордном подорожании бензина

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@GMillerTSN/Twitter

После начала спецоперации на Украине цены на бензин и дизель в Дании увеличиваются. Об этом напомнил нефтяной стратег Ян Бюлов в интервью Датскому радио (DR).

Он также считает, что цены на бензин будут расти до рекордных значений.

Ранее литр бензина в Дании стоил 14 крон (около 125 рублей), сейчас уже почти 18 крон (порядка 160 рублей) за литр.

Эксперт допустил рост цен до 20 крон за литр из-за нефтяного эмбарго Европейского союза (ЕС).

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, что время больших пакетов санкций в отношении России для Евросоюза прошло, при этом введенное эмбарго на российскую нефть оказалось с «дырами».

По сути нефтяные ограничения вступят в силу с 2023 года, а до тех пор Москва сможет получать доход.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство делает все возможное для смягчения последствий от частичного эмбарго со стороны ЕС на нефть РФ.

По словам пресс-секретаря российского главы государства, Европа также «несвободна» от негативного эффекта после собственных решений и санкций против Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников

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