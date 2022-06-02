Российским компаниям разрешили производить элементы для Airbus и Boeing

Этой весной пять отечественных компаний получили сертификаты, позволяющие разрабатывать запчасти для перешедших в пользование России иностранных Airbus и Boeing. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.

Эти компании — ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор».

Сейчас речь идет в основном об импортозамещением деталей интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования. В вою очередь S7 Technics получила получила право разрабатывать модификации компонентов и схемы ремонтов.

Также, по данным газеты, десять авиакомпаний из России открыли в банках рублёвые счета типа «С» для лизинговых платежей иностранным компаниям.

В конце апреля Росавиация разрешила «Аэрофлоту» обслуживать Boeing и Airbus с российской регистрацией.