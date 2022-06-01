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WSJ сообщило, что трейдеры российской нефти скрывают ее происхождение и продают Европе

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Charlie Riedel/AP

Трейдеры российской нефти обходят антироссийские санкции, скрывая происхождение сырья, и продают нефтепродукты покупателям в США и европейских странах. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные судоходных компаний.

«Трейдеры работают над тем, чтобы скрыть происхождение российской нефти ради сохранения путей поставок», — написали авторы публикации.

В газете отмечают, что после падения в начале марта из-за ограничительных мер объемы экспорта российской нефти к настоящему времени выросли до 8,1 млн баррелей в сутки. Этот показатель близок к тем, которые были до 24 февраля.

Наибольший прирост в поставках российской нефти отметили в Индии. The Wall Street Journal пишет, что с начала весны поставки нефтепродуктов из Индии в Европу выросли на треть, в США — на 43%.

По мнению газеты, индийские компании, которые покупают сырье в России, перерабатывают его и перепродают в том числе в США в виде нефтепродуктов. На них американские антироссийские санкции не действуют.

Ранее 1 июня агентство Bloomberg на основе своих расчетов сообщило, что в среднем в день Россия может получить от экспорта газа и нефти около $800 млн по итогам 2022 года. Всего Россия может получить около $285 млрд за экспорт энергоносителей в этом году. Это превышает показатель прошлого года на 20%.

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