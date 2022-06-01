Bloomberg подсчитал, что ежедневно Россия получает от экспорта нефти и газа $800 млн

В среднем в день Россия может получить от экспорта газа и нефти около $800 млн по итогам 2022 года. Об этом пишет ду. Это превышает показатель прошлого года на 20%.

Кроме топлива и сырья Россия продает другим странам еще металлы. С их учетом прибыль от экспорта может превысить $300 млрд.

Как отмечают аналитики Bloomberg, сумма, примерно, равна резервам Банка России, которые заморожены на иностранных счетах. Деньги в своих национальных валютах ранее заморозили США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония.

Авторы публикации пишут, что на сегодняшний день ущерб от ограничительных мер можно игнорировать, и «сундуки переполнены доходами от экспорта ресурсов, который стал даже еще более выгодным из-за скачка цен в результате конфликта на Украине».

Однако в издании не отрицают рецессию, которая может случиться в будущем.

Накануне хорватский лидер Зоран Миланович заявил, что президент России Владимир Путин лишь улыбнется в ответ на новые санкции, поскольку до сих пор ограничительные меры западных стран не ослабили ни рубль, ни в целом экономику России.