Лавров: Запад умалчивает, что перевозящие зерно российские суда попали под санкции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны умалчивают о связи проблемы экспорта зерна из России с попаданием российских судов под санкции. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию, передает РИА «Новости».

«Есть проблема с экспортом российского зерна. Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно», — сказал он.

Министр также отметил, что российские суда не принимают в портах Европы и не страхуют.

По его словам, в результате санкций против России были нарушены все логистические и финансовые цепочки, связанные с поставками зерна на мировые рынки.

При это он подчеркнул, что в остальном у российской стороны нет проблем с обеспечением устойчивого снабжения рынков зерном кроме того, что из портов Украины нет свободного выхода из-за минных полей, которые были установлены украинскими военнослужащими.

Министр также добавил, что Россия достигла договоренностей с Турцией о том, что Анкара поможет с разминированием украинских портов для освобождения застрявших там судов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Евросоюз и Турция постараются разблокировать экспорт украинского зерна.