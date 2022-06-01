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Домклик зафиксировал трехкратный рост объема выдач на двухкомнатные квартиры по семейной ипотеке

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Аналитики Домклик зафиксировали тенденцию роста количества двухкомнатных квартир, приобретаемых с использованием льготной семейной ипотеки, сообщает пресс-служба Сбера.

«С января по май 2022 года на двухкомнатные квартиры было выдано 4 418 кредитов на сумму 19,8 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля двухкомнатных квартир среди всех выдач составляет 38% — рост на 4 п.п по сравнению с январем-маем 2021 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, спрос на однокомнатное жилье также остается высоким — с января по май 2022 года в рамках семейной ипотеки было выдано 4 503 ипотечных кредита на общую сумму 15,7 млрд рублей. Доля однокомнатных квартир среди всех выдач составляет 38,8% — рост на 6 п.п по сравнению с январем-маем 2021 года.

«Одна из наших основных задач улучшать жилищные условия для семей с детьми. Сбербанк и государство повышают доступность семейной ипотеки, это важно для позитивных изменений демографической ситуации в стране. Мы следуем обозначенному государством курсу и обеспечиваем стабильную выдачу льготных ипотечных кредитов», — отметила руководитель аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова.

По ее словам, клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой от 0,3% до 0,5% на ставку по ипотеке Сбера, а по ряду совместных программам с застройщиками на новостройки ставка будет от 0,1%.

«Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России — их легко найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». В 2022 году семейная ипотека с господдержкой наиболее популярна в Москве сумма выдач составила 25,2 млрд руб, Московской области 16,8 млрд руб, Санкт-Петербурге 17,6 млрд руб, Краснодарском крае 7 млрд руб и Тюменской области 8 млрд руб», — добавила Ромчанова.

Сбер продолжает делать семейную ипотеку доступнее — за счет использования дополнительных электронных сервисов Домклик, сопровождающих сделку, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет от 5,7% годовых, что ниже уровня, установленного правительством РФ. Также Домлик фиксирует высокий спрос на семейную ипотеку — общая сумма выданных кредитов для семей с детьми по всем видам объектов недвижимости составила 442,6 млрд рублей за все время действия программы.

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