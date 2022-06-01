«Известия»: компания Inditex навсегда закроет часть магазинов Zara и Bershka в России

Испанская сеть Inditex, в число брендов которой входят Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие, готовится отказаться от части магазинов в России. Об пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

Как рассказал один из собеседников издания, на прошлой неделе владельцы торговых центров в Москве и регионах получили уведомления от компании о расторжении договоров аренды ряда магазинов.

Он отметил, что Inditex не намерен постепенно закрыть все магазины и хочет отказаться лишь от некоторых неэффективных точек, чтобы позже можно было быстрее вернуться к работе в России.

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, ТЦ пока не получили уведомлений о разрыве договоров аренды от Inditex, а в конце мая ретейлер и вовсе сообщал, что продлевает договоры аренды с торговыми центрами до 31 августа.

Эксперты также подчеркивают, что большинство иностранных ритейлеров сейчас изучают различные варианты работы в России, в том числе и переход на продажи онлайн.

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева добавила, что Inditex может отказаться максимум от 10% от общего числа точек в России, то есть закрыть примерно около 50 магазинов.

27 мая сообщалось, что компания Inditex перевела часть российских сотрудников в режим простоя.