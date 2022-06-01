Новый владелец McDonald's в РФ рассказал, что бренду придется отказаться от «золотых арок»

Бизнесмен Александр Говор — новый владелец российского McDonald's — рассказал в интервью Forbes, что до середины июня все рестораны в РФ, продолжающие работу под американским брендом, должны будут снять фирменные вывески.

По его словам, после продажи бизнеса McDonald's будет расторгать договоры субконцессии со всеми партнерами в РФ.

»(Поэтому) Мы не сможем использовать логотипы, которые повторяют знак «золотые арки», а наименование нового бренда не должно напрямую указывать на бренд McDonald's. Соглашение с корпорацией McDonald's также предусматривает полный отказ от использования какой-либо продукции с логотипом McDonald's: посуда, салфетки, упаковка и так далее. Все это необходимо будет утилизировать», — объяснил предприниматель.

Он добавил, что у нового бренда пока нет названия. Оно станет известным к середине июня.

Ранее Александр Говор приобрел компанию «Клуб отель», которая в конце мая подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении российского подразделения компании McDonald's.

28 мая уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что российский владелец ресторанов McDonald's проводит переговоры об их переходе на работу под новым брендом. Он выразил надежду, что новый владелец сохранит уровень качества еды, которую предлагал McDonald's.

McDonald's приостановил работу в России с 14 марта. Уже в середине мая компания заявила об уходе с российского рынка, решив продать бизнес отечественной компании. Покупателем стал Говор, который владеет ООО «ГиД». Обновленная сеть начнет работать с 12 июня.