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АЦБК: пандемии и мировые кризисы не понижают важности экологии

Практика показывает, что ни мировые пандемии, ни экономические и политические кризисы не понижают важности экологии, уверены представители Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК), выступившие инициатором и одним из организатором первой научно-практической конференции «Экологические аспекты современных технологий в химико-лесном комплексе».

Член совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак, выступивший с приветственным словом на открытии мероприятия 31 мая, выразил надежду, что результаты конференции позволят привлечь внимание общества к вопросам охраны окружающей среды, найдут свое отражение в области управления и регулирования природопользованием.

В текущем году стал обсуждаться перенос сроков реализации различных экологических инициатив, также обоснованно облегчаются некоторые разрешительные аспекты деятельности. В то же время на Архангельском ЦБК полагают, что в конечном результате к отрасли будут предъявлены требования более высокие, чем докризисные.

«Наряду с форс-мажорными обстоятельствами основная часть рисков находится в области постоянно меняющегося законодательства и правоприменительной практики. Лидером таких изменений, по нашему мнению, является экология. Новые вызовы будет легче принимать сообща при наличии климатической концепции и комплексной оценки отраслевых рисков», — отметил в своем докладе на пленарном заседании генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылев.

По его словам, если сложности в природоохранной деятельности возникают у одной компании, то через некоторое время с такими же проблемами сталкиваются и другие предприятия. Это могут быть технологические, финансовые, экспертные, юридические и другие аспекты деятельности в сферы охраны окружающей среды.

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