Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Песков заявил, что санкции приведут к продовольственному и энергетическому кризису... 14:53
Российские химики создали самоочищающийся материал для костюмов медиков 14:52
В Минздраве рассказали о состоянии мальчика, который провалился в яму... 14:50
Экс-игрок сборной России Мостовой считает, что Суперкубок не надо проводить... 14:50
Педофила из Хабаровского края осудили за совращение 68 несовершеннолетних... 14:50
Устаревшие американские гаубицы замечены на Украине 14:50
Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии 14:45
Ведущий Fox News раскритиковал визит K-pop группы BTS в Белый дом 14:44
В Перми три ребенка решили искупаться в огромной луже во дворе 14:43
В ФРГ заявили об отсутствии ущерба от прекращения «Газпромом» поставок... 14:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

АЦБК повысил зарплаты работников

Совет директоров АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» принял решение о повышении зарплат работников. С 1 июня размер действующих тарифных ставок и окладов специалистов из всех структурных подразделений комбината увеличивается на 5%.

Компания производит картон и целлюлозу, являясь крупнейшим российским предприятием целлюлозно-бумажной промышленности.

«Мы верим, что бизнес должен быть ответственным, а сильное и успешное предприятие — гарантия благополучия региона и людей, проживающих в нем. Мы постоянно следим за изменением цен и уровнем инфляции. На фоне всех ограничений сейчас особенно важно уделять внимание поддержке персонала», — подчеркивается советом директоров АЦБК.

На сайте предприятия заявлено, что миссия комбината — эффективная работа, позволяющая внести достойный вклад в экономику региона и страны, а также ответственное отношение к собственному коллективу и обществу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть