АЦБК повысил зарплаты работников

Совет директоров АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» принял решение о повышении зарплат работников. С 1 июня размер действующих тарифных ставок и окладов специалистов из всех структурных подразделений комбината увеличивается на 5%.



Компания производит картон и целлюлозу, являясь крупнейшим российским предприятием целлюлозно-бумажной промышленности.

«Мы верим, что бизнес должен быть ответственным, а сильное и успешное предприятие — гарантия благополучия региона и людей, проживающих в нем. Мы постоянно следим за изменением цен и уровнем инфляции. На фоне всех ограничений сейчас особенно важно уделять внимание поддержке персонала», — подчеркивается советом директоров АЦБК.

На сайте предприятия заявлено, что миссия комбината — эффективная работа, позволяющая внести достойный вклад в экономику региона и страны, а также ответственное отношение к собственному коллективу и обществу.