Акции «Мечела» упали на 33% на фоне отказа от выплаты дивидендов

Бумаги «Мечела» в ходе торгов 1 июня в моменте обвалились на 33% после отказа от выплаты дивидендов за 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Привилегированные акции горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» упали на 32,65%, до 143,25 руб. за бумагу, в начале торгов. По состоянию на 10:10 мск бумаги подешевели на четверть (25,6%) до 158,7 руб.

К 11.46 мск стоимость привилегированных акций компании «Мечел» составила 167 руб., тем самым падение было частично отыграно.

Обыкновенные акции снизились на 2,8%, до 124,9 руб. На минимуме в моменте стоимость бумаг уменьшалась на 7,5%, до 120,05 руб. К 11.46 мск они также отыграли падение и стоят 129,43 руб.

31 мая совет директоров «Мечела» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года и по обыкновенным, и по привилегированным акциям. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принято 30 июня 2022 года.

24 мая акции американской компании Snap упали на 30% в ходе электронных торгов по завершении торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Обвалу акций предшествовало обращение главы Snap Эвана Шпигеля. Он предупредил, что компания не сможет достигнуть целей по выручке и прибыли во втором квартале 2022 года.