Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава Минфина Украины рассказал о неэффективности санкций против РФ в ближайшее... 13:20
Популярные гаджеты Apple признали устаревшим 13:19
Ирак начал производство собственного стрелкового оружия 13:18
Сенатор Цеков объяснил, на каком основании Россия присоединит часть Украины 13:18
Опрос: больше половины россиян продолжают работать на пенсии 13:15
Стилист Александр Рогов назвал рабочую робу модным трендом 13:14
Путин и Пашинян обсудили Карабах и развитие Южного Кавказа 13:13
Отец бойца UFC Макгрегора резко ответил Зеленскому на его слова в адрес сына 13:12
Донор спермы стал отцом 15 детей, не сообщив их матерям о врожденном заболевании 13:11
Утяшева призналась, что до встречи с Волей не умела готовить 13:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Акции «Мечела» упали на 33% на фоне отказа от выплаты дивидендов

close
100%
«Газета.Ru»

Бумаги «Мечела» в ходе торгов 1 июня в моменте обвалились на 33% после отказа от выплаты дивидендов за 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Привилегированные акции горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» упали на 32,65%, до 143,25 руб. за бумагу, в начале торгов. По состоянию на 10:10 мск бумаги подешевели на четверть (25,6%) до 158,7 руб.

К 11.46 мск стоимость привилегированных акций компании «Мечел» составила 167 руб., тем самым падение было частично отыграно.

Обыкновенные акции снизились на 2,8%, до 124,9 руб. На минимуме в моменте стоимость бумаг уменьшалась на 7,5%, до 120,05 руб. К 11.46 мск они также отыграли падение и стоят 129,43 руб.

31 мая совет директоров «Мечела» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года и по обыкновенным, и по привилегированным акциям. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принято 30 июня 2022 года.

24 мая акции американской компании Snap упали на 30% в ходе электронных торгов по завершении торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Обвалу акций предшествовало обращение главы Snap Эвана Шпигеля. Он предупредил, что компания не сможет достигнуть целей по выручке и прибыли во втором квартале 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть