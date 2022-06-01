Сбер ожидает роста заявок на образовательные кредиты под 3% годовых

Текущий портфель льготных образовательных кредитов, выданных Сбером, достиг 12,3 млрд руб. (или 52 840 штук), сообщает пресс-служба организации. При этом банк готов к сезонному росту спроса на подобные кредиты с государственной поддержкой.

«Лето — сезон поступления в вузы, и традиционно в этот период мы видим увеличение числа желающих оформить образовательный кредит. Сбер готов к этой повышенной нагрузке и с радостью поможет всем желающим стать студентом лучших университетов страны. Тем более, что условия кредитования крайне привлекательные. Выплата основного долга отложена до тех пор, пока студент не окончит обучение», — комментирует директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Cергей Широков.

Сейчас по программе «Кредит на образование с господдержкой» Сбер работает с 633 вузами, и их число постоянно увеличивается. В топ-10 вузов, для обучения в которых чаще всего берут образовательный кредит, входят Высшая школа экономики, РАНХиГС при президенте РФ, МГУ им. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.

Чаще всего кредит берут для обучения юриспруденции, экономике, менеджменту, лечебному делу и лингвистике. Самому старшему студенту-заемщику, получившему кредит по льготной программе – 66 лет, самому младшему – 15 лет, делится статистикой Сбер.

Больше всего образовательных кредитов выдает Московский банк (31% от общего портфеля), за ним следует Северо-Западный банк (17%), затем Среднерусский банк (10%). Далее в порядке убывания — Уральский, Юго-Западный, Сибирский банк — по 8%, Волго-Вятский банк — 7%, Поволжский банк — 5%, Центрально-Черноземный банк — 3%, Байкальский банк — 2%, Дальневосточный банк — 1%.

Напомним, в конце августа 2020 года ставка по кредитам на образование с господдержкой была снижена с 8,5% до 3%. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно.