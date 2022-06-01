Газпромбанк и «БТС-Мост» решили вложиться в расширение БАМа и Транссиба

Газпромбанк и «Бамтоннельстрой-Мост» предложили взять на себя модернизацию Байкало-амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо предправления банка Андрея Акимова и председателя совета директоров «БТС-Мост» Руслана Байсарова президенту РФ Владимиру Путину.

В письме указали, что в случае реконструкции узких мест пропускная способность полигона вырастет до 280 млн тонн. Поэтому необходимо проработать под ключ модель концессионного соглашения, заключаемого с привлечением концессионера.

Источники издания указали, что потенциальный концессионер объявил о готовности инвестировать в проект до 1,5 трлн руб. При этом эффект от модернизации данного полигона оценивается в 8,3 трлн руб. за счет увеличения экспорта в страны АТР.

По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, такую значимую и огромную по затратам концессию вряд ли получится реализовать. В частности, это не получится сделать из-за сложных экономических условий в стране. Поэтому железнодорожникам сейчас лучше всего создать понятный перечень проектов, куда можно привлечь частный капитал с проработкой механизмов по возврату инвестиций.

В конце декабря РИА «Новости» сообщили, что военные железнодорожники подразделений Восточного военного округа (ВВО) начали прокладку новой ветки БАМа в Приамурье. В реконструкции и прокладке новой ветки Байкало-Амурской магистрали приняли участие 800 военнослужащих и 400 единиц строительной и специальной техники железнодорожных соединений.