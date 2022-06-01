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«Ведомости»: авиакомпании РФ запланировали платить за лизинг самолетов в рублях

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Федеральный чиновник и источник, близкий к правительству, сообщил «Ведомостям», что десять российских авиакомпаний открыли специальный рублевый счет типа «С» для совершения лизинговых платежей в адрес иностранных компаний.

Чиновник добавил, деньги на счета «С» в адрес лизингодателей пока не поступали. Контракты с лизинговыми компаниями обычно предусматривают аккредитивы (в размере трех месячных лизинговых платежей) и депозиты на техническое обслуживание, уточнил собеседник агентства.

Таким образом, сроки фактически предоплаченных лизинговых платежей у различных авиакомпаний могут варьироваться от трех до восьми месяцев.

Санкционное давление, двухстороннее закрытие воздушного пространства, ограничения на въезд кардинально переориентировали транспортные потоки не только вне страны, но и внутри, рассказала «Газете.Ru» д.э.н., профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Галина Сорокина, комментируя совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса, прошедшее 24 мая.

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