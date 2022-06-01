В России заброшенные порты будут продаваться по рублю

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 31 мая поддержала новую редакцию законопроекта Минтранса РФ, который позволит приватизировать как государственное, так и муниципальное имущество речных портов, пишут «Ведомости», ссылаясь на документ.

Как сообщается, проект закона предусматривает приватизацию в том числе причалов, гидротехнических сооружений и перегрузочных комплексов.

Согласно документу, для приватизации такого имущества необходимо организовать конкурс. Новый владелец должен будет взять на себя обязательство использовать имущество только для пассажирских и грузовых перевозок, то есть не проводить перепрофилирование порта. При этом, если объекты порта «находятся в неудовлетворительном состоянии», их будет нужно отремонтировать. Это будет дополнительным условием.

Как отмечает газета, начальная цена при продаже заброшенных речных портов, которые требуют восстановления, будет устанавливаться «в размере один рубль без внесения задатка».

По информации издания, срок выполнения условий по восстановлению порта не должен превышать двух лет. Победитель конкурса сможет перепродать порт, если ему не хватит этого срока, но в таком случае его обязательства должен будет выполнить новый собственник.

Минтранс еще в начале 2017 года разработал проект изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта и в закон о приватизации государственного и муниципального имущества. Законопроект неоднократно пытались доработать с учетом замечаний и правок ведомств, однако предыдущие версии не проходили через правительственную комиссию.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила приватизацию участков у водоемов. Зона санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — один из видов зон с особыми условиями использования территории. ЗСО создаются для охраны источников водоснабжения от возможных загрязнений. Если в первом поясе вообще ничего нельзя строить, то во втором есть определенные ограничения, которые связаны, в частности, с размещением полигонов отходов, складов удобрений и ферм.