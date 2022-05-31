В Евросовете назвали дату утверждения шестого пакета санкций против России

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России, включающий эмбарго на танкерные поставки российской нефти, может быть окончательно утвержден 1–2 июня. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что юридический текст [постановления Совета ЕС о санкциях — прим. ред] уже редактируется, это вопрос часов, мы рассчитываем, что юридический текст будет утвержден завтра вечером или послезавтра», — сказал он.

31 мая Шарль Мишель заявлял, что лидеры стран-членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся импорта нефти из России, крупнейшего банка страны, государственных СМИ и граждан.

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после вступления санкций в силу.