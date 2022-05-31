Кабмин продлил действие квот на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года

Правительство РФ продлило ограничения на экспорт азотных и сложных удобрений до конца 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина.

«Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных – чуть более 5,9 млн т. Распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли совместно с министерством сельского хозяйства. Принятое решение направлено на предупреждение дефицита удобрений на внутреннем рынке и недопущение роста цен на продовольствие», — отметили в правительстве.

Ранее глава РФ Владимир Путин в телефонной беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что страна может экспортировать существенные объемы удобрений и продовольствия при условии снятия санкций.

Вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина отмечал, что число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн вследствие дефицита продовольствия и дороговизны как продуктов, так и удобрений, что стало результатом украинского кризиса.