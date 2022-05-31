В Центробанке заявили о рекордной долговой нагрузке россиян в первом квартале 2022 года

Долговая нагрузка российских граждан увеличилась с 10,2% в первом полугодии 2021 года до исторического максимума в 10,6% в первом квартале 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Обзора финансовой стабильности» Банка России.

«К началу кризиса рынок кредитования физических лиц подошел с максимальным за все время наблюдений уровнем долговой нагрузки домохозяйств на макроуровне. 10,6% от располагаемых доходов населения», — отметила пресс-служба российского Центробанка.

Регудятор отмечает, что кредитные организации при этом сформировали значительный макропруденциальный буфер капитала, который равен 730 млрд рублей.

Кроме того, в Банке России сказали, что на фоне ухудшения внешнеэкономической ситуации и повышения стоимости кредитования в марте 2022 года снизились выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Из-за этого портфель таких займов сократился за март-апрель на 3,4%.

Ранее 31 мая исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» сообщил, что почти 20% жителей России хотят взять в банке заем, чтобы отправиться в отпуск, еще треть опрошенных думают о таком варианте.