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В Госдуме предложили превратить «Северный поток» в «Калининградский поток»

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Arnd Wiegmann/Reuters

На фоне возможного полного отказа от российского газа со стороны Европы трубопроводы «Северный поток» могли бы временно стать «Калининградским потоком». Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов, пишет РИА «Новости».

«Я говорю про «Северные потоки», «Северный поток — 2» уж точно. Вы посмотрите, если Европа, Германия в первую очередь, отказывается от «Северного потока», то <…> скорее всего «Северный поток» теоретически может быть вот так превращен в «Калининградский поток»», — сказал парламентарий.

В ходе круглого стола «Калининградская область в условиях санкций. Возрастающие риски» Нилов отметил, что этом регионе сложились идеальные условия для развития различных секторов экономики.

Он добавил, что Калининградская область — выдающийся регион с выдающимися достижениями в сельском хозяйстве.

На прошлой неделе руководство компаний «Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» предложило Министерству экономики Германии остановить работу газопровода «Северный поток — 1».

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