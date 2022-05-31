Попавшим под санкции российским компаниям разрешат временно не избирать совет директоров

Правительство России хочет разрешить российским компаниям, в отношении которых действуют санкции западных стран, временно не избирать совет директоров. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, пишет ТАСС.

«Предлагается разрешить компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров», — сказал он.

По словам председателя правительства, особенно важна соответствующая мера для публичных акционерных обществ. В таких компаниях совет директоров является обязательным. И в условиях сегодняшнего дня выполнение требования по избранию органа управления может быть сложно осуществить.

Ранее 31 мая Мишустин заявил, что стабилизация на российском фондовом рынке ожидается в течение двух лет.

Председатель правительства напомнил, что на фоне волатильности на фондовом рынке ранее ввели временный порядок выкупа собственных акций на бирже. Мера будет действовать до конца лета. Это дает компаниям возможность держать свои ценные бумаги не более одного года.