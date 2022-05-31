Годовая инфляция в зоне евро в мае приблизилась к рекорду

Инфляция в зоне евро в мае 2022 года вышла на новый рекорд в 8,1% в годовом исчислении после 7,4% в апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского статистического агентства — Евростат.

В обнародованном 16 мая весеннем экономическом прогнозе Европейской комиссия высказывала ожидания, что инфляция в зоне евро по итогам текущего года будет на уровне 6,1%.

31 мая лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит эмбарго на импорт более двух третей нефти из России.

В этот же день в Бельгии прошла всеобщая забастовка государственного сектора, работники которого протестовали против падения уровня жизни.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа из-за введенных в отношении России санкций «пляшет» на краю мирового экономического кризиса.

Накануне сообщалось, что годовая инфляция в Германии в мае приблизилась к рекорду.