Мишустин заявил, что российский фондовый рынок будет стабилизироваться в течение двух лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стабилизация на российском фондовом рынке ожидается в течение двух лет. Об этом председатель правительства сказал на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях западных ограничительных мер, пишет ТАСС.

Мишустин напомнил, что на фоне волатильности на фондовом рынке ранее ввели временный порядок выкупа собственных акций на бирже. Мера будет действовать до конца лета. Это дает компаниям возможность держать свои ценные бумаги не более одного года. «Теперь мы предлагаем увеличить этот срок до двух лет, в течение которых ожидается окончательная стабилизация биржевых цен», — сказал Мишустин.

Кроме того, председатель правительства сказал, что текущие низкие значения не отражают истинной цены российских активов на фондовом рынке.

«Котировки ценных бумаг подвержены колебаниям, за которыми нет объективных экономических факторов, а текущие низкие значения не отражают истинной цены российских активов», — отметил он.

Ранее 31 мая пресс-служба кабмина сообщила, что российское правительство вводит мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства с 1 июня по 31 декабря.

Согласно постановлению, подписанному Мишустиным, большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства, будет приостановлено.