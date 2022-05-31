Королева Нидерландов предупредила о голоде в стране из-за антироссийских санкций

Жители Нидерландов будут вынуждены пропускать приемы пищи ради того, чтобы справиться с экономическим кризисом в стране на фоне санкций против России. Об этом телеканалу CNBC заявила королева страны Максима во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Повышение цен на продукты питания такого масштаба, как наблюдаемый нами рост цен на энергоносители, вызванный антироссийскими санкциями, в основном будет означать, что многие семьи станут питаться от одного до двух-трех раз в день», — отметила Максима.

По ее словам, такая ситуация может привести к еще большей нестабильности, что является серьезным поводом для беспокойства.

28 мая вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization — ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина заявил, что число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн. Это произойдет из-за дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений, что стало результатом украинского кризиса.