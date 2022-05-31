Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную зарплату в Москве на 10%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

С 1 июня минимальная зарплата в столице составит 23 508 рублей, в январе она составляла 21 371 рубль.

Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума: из расчета на душу населения она составит 20 585 рублей, для трудоспособных граждан — 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410 рублей, для детей — 17 791 рубль.

В мэрии отметили, что размер прожиточного минимума применяется для определения права граждан на получение соцвыплат, соцуслуг, жилищных субсидий и бесплатной юридической помощи. Решение о повышении минимального размера зарплаты и величины прожиточного минимума является частью пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления.

Ранее стало известно, жители каких российских городов получают самые высокие зарплаты.