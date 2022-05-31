Глава МЭА Бироль заявил о сильнейшем со времен 80-х годов энергокризисе в мире

Нынешний энергокризис в мире стал сильнейшим со времен потрясений 70-х годов XX века. Об этом в интервью газете Der Spiegel заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

«Нынешний энергетический кризис оказался намного сильнее, чем нефтяные потрясения 1970-х годов, и, согласно отчету, он продлится значительно дольше», — отметил Бироль.

Он добавил, что в этом году Европа может столкнуться с нехваткой топлива из-за кризиса на рынке нефти. Это связано с тем, что в Европе и МСША начнется курортный сезон, а значит, спрос на топливо многократно вырастет.

По его словам, полвека назад во время кризиса речь шла лишь о нефти. Сейчас же по миру идет нефтяной и газовый кризис, а также проблемы электроэнергией.

23 мая обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Европу ждут большие потрясения в конце 2022 года из-за роста цен на энергоносители. Он посчитал, что западные страны сейчас совершают ошибку: делают упор на нехватку нефти и не уделяют внимание будущему дефициту электроэнергии.