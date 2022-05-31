Болгария продолжит покупать российскую нефть наряду с Венгрией и Чехией

Болгария исключена из эмбарго Европейского союза на импорт российской нефти до конца 2024 года. Об этом заявил премьер-министр страны Кирил Петков, передает издание Sofia Globe.

Лидеры Европейского союза по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго в отношении Российской Федерации, которое распространяется на поставки нефти по морю. При этом поступающая по трубопроводу нефть не попадет в новый пакет антироссийских мер.

«Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас, до конца 2024 года», — заявил Петков.

Он добавил, что это исключение поможет Болгарии адаптировать свою нефтеперерабатывающую отрасль.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что после введения Европейским союзом шестого пакета санкций в отношении России покупать российскую нефть по-прежнему смогут Венгрия и Чехия.

31 мая стало известно, что лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит эмбарго на импорт более двух третей нефти из России, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрет на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.