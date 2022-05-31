Финский застройщик YIT закрыл сделку по продаже бизнеса в России

Финская строительная компания YIT закрыла сделку по продаже подразделений в России девелоперской группе «Эталон». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Мы очень довольны завершением сделки. С ситуацией на Украине наш бизнес в России столкнулся с беспрецедентными трудностями, а продажа бизнеса позволила нам покинуть Россию быстро, последовательно и полностью», — отметила исполнительного директора компании Маркк Мойлайнен.

В сообщении добавили, что процесс продажи занял больше времени, чем было в планах изначально. Кроме того, все данные по продаже российского подразделения будут указаны в полугодовом отчете.

YIT стала работать на территории России в 1961 году. Уже в 1997 году «ЮИТ Россия» приобрела петербургскую строительную компанию и начала жилое строительство. Всего было введено в эксплуатацию 56 жилищных комплексов.

20 мая газета «Деловой Петербург» написала, что компании из Финляндии начали массово покидать рынок России с марта 2022 года. С первого весеннего месяца 2022 гола о намерении уйти с российского рынка заявили застройщик YIT, крупнейшее финское кооперативное объединение S–Group, государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group, Kemira, финская компания пищевой промышленности Atria и лесопромышленная компания Stora Enso и другие.