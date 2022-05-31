Минэк предложил дать регионам право на концессии без конкурса до конца года

Минэкономики предложило наделить регионы правом до конца 2022 года заключать с потенциальными инвесторами концессии без конкурса. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на документы соответствующего законопроекта.

«Инициатива позволит ускорить процедуру внесения изменений в концессионное соглашение и снизить риски приостановки реализации концессионных соглашений. Необходимость данных мер продиктована ростом цен стройматериалов, поэтому эта мера будет действовать до конца 2022 года», — отметил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Некоторые эксперты заявили, что заключение концессионных соглашений без конкурса поможет уменьшить сроки ввода проектов. Поэтому инвесторы уже смогут начинать предпроектную подготовку уже на этапе поздних переговоров перед заключением соглашений.

Однако часть участников рынка посчитали, что в новом законопроекте есть риски ухудшения конкурентного фона при расширении практики выбора концессионеров без конкурса. Кроме того, условия соглашений будут меняться без согласования с антимонопольной службой. Поэтому подобный подход к концессиям может спровоцировать определенные перегибы. Поэтому давление антимонопольной службы куда лучше дисциплинирует рынок, чем его отсутствие.

19 апреля Сбер совместно с цифровой платформой для компаний и физических лиц СберКорус запустил онлайн сервис «Конструктор концессионных соглашений», который позволяет разработать нужный документ своими силами без привлечения консультантов.