В Японии заявили, что не выйдут из газового проекта «Сахалин-2» даже по приказу

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна не выйдет из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на это, передает ТАСС.

Выступая в парламенте, министр указал, «Сахалин-2» является активом, над приобретением которого упорно трудились предшественники. Он подчеркнул, что владельцем земли может быть Россия, однако право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки газа принадлежат правительству и компаниям Японии.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции, его оператором является компания Sakhalin Energy. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому», 12,5% — японской Mitsui и 10% — Mitsubishi. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Ранее глава компании Tokyo Gas Такаси Утида заявил, что в случае прекращения импорта в рамках «Сахалина-2» в поставках городского газа возникнут сбои. Он добавил, что полностью заменить газ из России на спотовые поставки невозможно.