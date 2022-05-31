McDonald's подал заявки на регистрацию трех новых брендов в России

Экс-компания McDonald's направила заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документацию.

Среди названий такие, как «Точно он», «Это он» и «Компас».

Данные три названия регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43. В результате после открытия заведение общепита сможет готовить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, картофель фри и креветки и другую продукцию.

Помимо того, под брендами «Компас», «Точно он» и «Это он» можно будет открывать бары, кафе и рестораны, включая с едой на вынос.

Ранее в McDonald's назвали слухами информацию о новом меню в ресторанах России.

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