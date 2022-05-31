В Сбербанке сообщили о штатной работе после решения ЕС об отключении от SWIFT

В Сбербанке заявили о штатной работе организации в связи с сообщениями об отключении от международной системы расчетов SWIFT, цитирует РИА «Новости».

«Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — указали в кредитной организации.

Ранее страны Евросоюза согласовали отключение Сбербанка от SWIFT в рамках шестого пакета санкций. В начале марта ЕС уже принял решение отключить от SWIFT ряд российских банков, в частности ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

К SWIFT подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую Банк России создал в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. В Минфине РФ заявили, что СПФС работает по тем же стандартам, что и SWIFT.