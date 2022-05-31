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Хлебопеки попросили продлить разрешение на продажу товара без упаковки до конца года

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Хлебопеки попросили регуляторов продлить продажу нефасованной продукции торговым сетям до конца года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо президента Российского союза пекарей Алексея Лялина на имя директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Марины Афониной.

«Необходимо продлить разрешение производителям поставлять хлеб без упаковки торговым сетям после 1 июня, так как послабление позитивно повлияло на себестоимость продукции. Доля упаковки в ней достигает 15%», — отметили в письме.

По словам Лялина, такое послабление необходимо для труднодоступных регионов России. Например, в некоторых регионах, где практически нет крупных торговых сетей, около 40% хлеба продается без упаковки.

Представители торговых сетей указали, что продление послаблений положительно скажется на отрасли, так как ритейлеры смогли снизить затраты на сырье для упаковки. Однако некоторые участники рынка указали на то, что поставка хлеба без упаковки была крайней мерой. Сейчас же хлебопеки вполне справляются с этой ситуацией.

Хлебопеки посчитали, что способы продажи хлеба являются предметом переговоров между проявителями и ритейлерами. То есть участники рынка сами должны определять, кому оплачивать расходы на упаковку. При этом привлекать в этот процесс регуляторов не стоит.

11 марта отраслевой союз хлебопеков попросил депутатов Госдумы предоставить возможность повышать цены исходя из роста себестоимости.

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