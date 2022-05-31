Туроператоры сообщили о сокращении продаж летних туров на 15–20%

Продажи летних туров сократились на 15–20% по сравнению с прошлым годом, но ситуация может измениться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Главный фактор, влияющий на спрос в этом сезоне, как за рубежом, так и в России – доступность прямой авиаперевозки. Наибольший спрос есть там, где больше предложений с такой перевозкой, наибольший спад – по закрытым направлениям», — отметили в ассоциации.

По оценкам аналитиков АТОР, большинство планирует свой отдых в России и Турции, на эти направления приходится свыше 85% всех продаж турпакетов и размещения с заездами на лето 2022 года.

Также в пятерку лидеров вошли Абхазия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Кроме того, с учетом стабильного спроса в люксовом сегменте, сезонных скидок и оживления интереса туристов в топ входит Таиланд, Шри-Ланка, Сейшелы, Европы и страны СНГ.

Согласно исследованию Insure My Trip, в 2022 году Дубай — лучший курорт, который создает все условия для запоминающихся семейных каникул. Самые запоминающиеся локации, по мнению экспертов: несколько аквапарков, ботанический сад Green Planet, Музей будущего, Театр цифрового искусства и многое другое.