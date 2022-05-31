Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Игрок «Валенсии» Черышев не исключил свой переход в российский клуб 03:46
Аршавин признался, что ему понравился характер «Спартака» в финале Кубка... 03:36
Глава Еврокомиссии назвала условие для финансирования восстановления Украины 03:26
Цена нефти марки Brent превысила $118 за баррель 03:22
Футболист «Валенсии» Черышев рассказал об отношении к русским... 03:22
Орбан: Венгрию освободили от эмбарго ЕС на поставки нефти из России 03:11
ТАСС: в России завершились испытания ракеты «Циркон» с надводного носителя 03:11
Bloomberg: НАТО стоит «дважды подумать», прежде чем принять Финляндию и Швецию 03:02
Каррера считает, что «Спартак» может одолеть «Зенит»... 02:46
В МИД РФ прокомментировали частичное эмбарго ЕС на нефть из России 02:45
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Ъ»: госбанки заставят перевести биометрию клиентов в Единую биометрическую систему

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российские власти решили консолидировать данные биометрии граждан, собранной банками, в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, директива по этой мере была направлена в ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Россельхозбанк (РСХБ) и крымский РНКБ. Согласно документу, в течение десяти дней финансовые учреждения должны инициировать заседание совета директоров по вопросу о передаче биометрических данных кредитной организации и ее дочерних обществ в полном объеме в ЕБС.

С частными банками вопрос передачи данных биометрии планируется решать в рамках ФЗ-149, пояснили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Перечень директив по вопросу импорта биометрии в ГИС ЕБС распространяется на банки с долей участия в управлении РФ, в связи с этим директива может быть направлена только тем банкам, в которых есть доля государственного участия. В ином случае возможности выпуска директивы в частные банки не предусматривается», — добавили в аппарате вице-премьера.

Зампред Банка России Ольга Скоробогатова ранее рассказала, что регулятор планирует полностью «перезагрузить» Единую биометрическую систему (ЕБС) за два года.

ЕБС заработала в июне 2018 года. Это цифровая платформа, которая позволяет гражданину проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для получения некоторых финансовых услуг. Например, с ее помощью можно открывать счета, вклады и получать кредиты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть