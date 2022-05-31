«Ъ»: госбанки заставят перевести биометрию клиентов в Единую биометрическую систему

Российские власти решили консолидировать данные биометрии граждан, собранной банками, в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, директива по этой мере была направлена в ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Россельхозбанк (РСХБ) и крымский РНКБ. Согласно документу, в течение десяти дней финансовые учреждения должны инициировать заседание совета директоров по вопросу о передаче биометрических данных кредитной организации и ее дочерних обществ в полном объеме в ЕБС.

С частными банками вопрос передачи данных биометрии планируется решать в рамках ФЗ-149, пояснили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Перечень директив по вопросу импорта биометрии в ГИС ЕБС распространяется на банки с долей участия в управлении РФ, в связи с этим директива может быть направлена только тем банкам, в которых есть доля государственного участия. В ином случае возможности выпуска директивы в частные банки не предусматривается», — добавили в аппарате вице-премьера.

Зампред Банка России Ольга Скоробогатова ранее рассказала, что регулятор планирует полностью «перезагрузить» Единую биометрическую систему (ЕБС) за два года.

ЕБС заработала в июне 2018 года. Это цифровая платформа, которая позволяет гражданину проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для получения некоторых финансовых услуг. Например, с ее помощью можно открывать счета, вклады и получать кредиты.