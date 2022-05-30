ЦБ: запасы золота в банках упали на 20% за февраль—март 2022 года

В ЦБ РФ заявили, что российские банки сильно сократили объем запасов драгоценных металлов.

По данным банка, 1 апреля количество этих активов составляло 227,3 млрд рублей — это минимум с августа 2019 года. За февраль—март объем вложений в драгметаллы уменьшился на 20,2 млрд, или 17,2%.

Как сообщает РБК, 1 апреля в банках хранилось 43,8 тонн металла. За два месяца остатки сократились на 11,4 тонн (20,7%).

Ранее Банк России с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями, кроме ценных бумаг иностранных эмитентов, чья основная деятельность приходится на Россию, говорится в сообщении регулятора.

Мера направлена на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков, подчеркнули в ЦБ.