Чехия начала переговоры по возможным поставкам газа из Омана взамен России

Представители минпромторга и двух энергокомпаний Чехии провели переговоры с Оманом по поводу возможных поставок газа из этой страны вместо России. Об этом сообщает издание Seznam Zprávy.

«Три заместителя главы минпромторга, а также представители двух крупнейших чешских энергокомпаний провели переговоры с руководством компании Oman LNG на предмет возможных закупок сжиженного природного газа, а также связанных с его добычей и транспортировкой инвестиций», — указали в публикации.

В издании добавили, что переговоры будут продолжаться и дальше на уровне компаний.

По словам замглавы МИД Чехии Иржи Козака, для решения проблем с поставками необходимо разрешить вопрос их ограниченности и протяженности. Кроме того, стране необходим терминал, через который газ будет направляться в страну.

Эксперты отметили, что реализация планов по поставкам газа из Омана может занять как минимум 10 лет. В этот срок входит освоение месторождений, строительство газопровода и многие другие моменты, необходимые для реализации планов.

В начале мая глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что страна не будет платить за российский газ рублями, а также готова отказаться от закупок российской нефти к концу 2022 года.