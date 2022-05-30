Энергетик Фролов назвал перестраховкой нежелание ЕС включать в санкции нефтепровод «Дружба»

Евросоюз не хочет включать поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба» в шестой пакет санкций из-за катастрофических последствий для европейской промышленности. Такое мнение «Газете.Ru» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Было очевидно, что Европа не готова к принятию жестких решений по поставкам российской нефти. ЕС хочет перестраховаться: включение в эмбарго транзита по «Дружбе» автоматически бы привело к массе рисков, которые бы только усилили экономический пожар. Последствия такого шага для европейской промышленности были бы катастрофическими», — объяснил Фролов.

Он также добавил, что для принятия полноценного нефтяного эмбарго против России Европе необходимо для начала найти альтернативных поставщиков. Пока ЕС не найдет таковых, говорить о запрете на поставки сырья по трубопроводу «Дружба» преждевременно.

«Доля России в суммарном нефтяном импорте ЕС составляет порядка 30%. Иными словами, европейцам нужно в краткосрочной перспективе найти поставщика, который бы отправлял около 2-3 млн баррелей в сутки. При желании, Саудовская Аравия могла бы частично заместить Россию, но ее экспортные возможности ограничены только 1-1,5 млн баррелей. Но тогда сделка ОПЕК+ потеряет всякий смысл, на что Эр-Рияд пойти сейчас не готов», — резюмировал Фролов.

Reuters ранее сообщило, что страны ЕС не могут договориться по поводу эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России. Агентство отмечало, что европейские власти рассмотрят вопрос о введении нефтяного эмбарго на будущих заседаниях.