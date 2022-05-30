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Bloomberg: Дания отказалась оплачивать поставки газа из России в рублях

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Ведущая датская энергетическая компания Ørsted («Эрстед») отказывается платить за газ из России в рублях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Газпром экспорт» продолжает требовать от Ørsted оплату в рублях. В датской компании подчеркнули, что в контракте с «Газпромом» не прописано о способе оплаты в рублях.

«Крайний срок оплаты — 31 мая, и Ørsted продолжит платить в евро. Таким образом, существует риск, что «Газпром экспорт» прекратит поставлять газ Ørsted. В нашем понимании это будет нарушением договора», — говорится в заявлении Ørsted.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны Европейского союза вслед за Венгрией уступают требованиям РФ об оплате газа в рублях.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

«Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях.

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