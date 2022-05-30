В Госдуме предлагают богатым регионам давать деньги на развитие бедных городов РФ

Богатые регионы должны помогать в финансовом плане городам, у которых небольшие бюджеты. Об этом заявил первый зампред комитета нижней палаты парламента по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, опыт по восстановлению городов в ДНР и ЛНР должен помочь в этом процессе.

«Надо брать все хорошее, что у нас было в царской России, в советской России. Это межбюджетные отношения. Любой бюджет может оказывать содействие, если это принято депутатским корпусом, финансирование может проходить», — сказал Каргинов.

Он уточнил, что у каждого города своя проблема и здесь нужен индивидуальный подход.

24 мая сообщалось, что между Санкт-Петербургом и Мариуполем установят побратимские связи. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что соответствующее соглашение подготовят и подпишут в кратчайшие сроки.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин объявил, что власти РФ сформировали специальный штаб, отвечающий за восстановление занятых территорий Украины.