Рост цен на товары в Японии составил рекордные 10% впервые с 1980 года

Внутренние цены в Японии стали максимальными за 40 с лишним лет, поднявшись на 10% из-за подорожания агросырья и удобрений. Об этом пишет Yahoo News Japan.

«Внутрияпонский корпоративный индекс цен, опубликованный Банком Японии 16 мая, вырос на 10,0% в годовом исчислении. Он зафиксировал двузначный рост впервые за последние 42 года», — отметили в публикации.

В издании добавили, что существенное влияние на рост цен оказало увеличение стоимости продовольствия в мире. В частности, больше всего подорожала продукция животноводства. Основная причина – рост цен на удобрения и корма.

В Yahoo News Japan посчитали, что определенное влияния также оказала спецоперация России на Украине. Из-за этого резко выросли цены на энергоносители.

Ранее в понедельник РИА «Новости», ссылаясь на данные исследования научного центра Teikoku Databank сообщили, что в Японии повысились или продолжают расти цены на 8,3 тыс. наименований продуктов, в ближайшие месяцы там ожидают «лета растущих цен».