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Власти Украины передают «Нафтогазу» 140 российских автозаправок

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Global Look Press

Советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил, что 140 российских автомобильных заправок будут переданы госкомпании для создания государственной сети автозаправок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

«Сейчас около 130-140 заправок, которые были отобраны из российских активов, в процессе передачи «Нафтогазу», — сказал он.

Неизвестно, о заправках каких именно российских компаний идет речь. Как отметил Рябчин, этим летом «вопрос будет решен окончательно».

Ранее сообщалось, что государственная сеть автозаправочных станций (АЗС) появится на Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщил глава национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По его словам, государство не должно присутствовать на рынке, но когда есть риск сговоров, злоупотреблений и доминирования своим положением, то появление нового государственного игрока поможет стабилизировать цены.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский потребовал устранить очереди на АЗС страны. Глава государства заявил, что в ближайшее время будут налажены бесперебойные поставки топлива в страну.

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