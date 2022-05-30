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Китайские производители карт могут попасть на российский рынок

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В России рассматривается возможность допуска на отечественный рынок китайских производителей карт. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Российские власти рассматривают возможность допуска на российский рынок китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом. При этом зарубежные компании будут открывать в России только свои представительства, а сама продукция будет идти из Китая, отметил источник.

По словам экспертов, сейчас производители банковских карт из России уже используют чипы, произведенные в Китае и Корее, а также на единственном российском «Микроне». Однако сам «Микрон» уже перегружен заказами и уже после 2025 года не сможет удовлетворить потребность банков в чипах.

Аналитики посчитали, что приход на отечественный рынок китайских производителей оправдан. Однако остается вопрос в сертификации новых производителей по стандартам платежной системы «Мир». Поэтому при допуске китайских компаний на российский рынок ситуацию с чипами для карт исправить получится еще нескоро.

В середине марта «Коммерсант», ссылаясь на источники карточного рынка писал, что до конца 2022 года банкам может понадобиться 120 млн заготовок для выпуска пластиковых карт.

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