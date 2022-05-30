Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Боксер Мэйвезер, чемпион НБА Пирс и Ким Кардашьян обвиняются в мошенничестве... 07:50
В Европарламенте предложили лишить Венгрию права влиять на решение... 07:40
Метеорный шторм пройдет на Земле 31 мая 07:34
Эксперт рассказал, когда Европа сможет гарантированно отказаться от российского газа 07:34
Фигуристка Трусова стала обладательницей премии WOW Awards 07:27
Пользовательница Reddit рассказала, как ее муж испортил свадьбу шуткой 07:21
В Гидрометцентре рассказали, когда улучшится пожароопасная ситуация в Сибири 07:16
Россияне потребовали от Sony 280 млн рублей компенсации из-за отключения PlayStation... 07:15
Переменная облачность и до +22°C ожидается в Москве 07:02
Команда бывшего премьер-министра Италии Берлускони «Монца» вышла в Серию... 07:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Resalat: платежная система «Мир» стала причиной провала западных санкций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Благодаря работе платежной системы «Мир» западные антироссийские санкции не достигли ожидаемого эффекта, сообщает иранское издание Resalat.

«Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому. Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учел этот фактор», — говорится в материале.

По словам аналитиков, наличие альтернативной платежной системы смягчило последствия ухода Visa и MasterCard из страны.

«И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — добавляют авторы.

Также в материале положительно оценивается решение о переводе расчетов за поставки газа в рубли.

Проект «Карта жителя» платежной системы «Мир» стал победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Социальные сервисы», сообщает пресс-служба компании.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть