Resalat: платежная система «Мир» стала причиной провала западных санкций

Благодаря работе платежной системы «Мир» западные антироссийские санкции не достигли ожидаемого эффекта, сообщает иранское издание Resalat.

«Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому. Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учел этот фактор», — говорится в материале.

По словам аналитиков, наличие альтернативной платежной системы смягчило последствия ухода Visa и MasterCard из страны.

«И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — добавляют авторы.

Также в материале положительно оценивается решение о переводе расчетов за поставки газа в рубли.

Проект «Карта жителя» платежной системы «Мир» стал победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Социальные сервисы», сообщает пресс-служба компании.