«Известия»: подоходный налог предложили отменить при продаже жилья для семей с детьми в РФ

Риелторская компания «Этажи» предложила отменить подоходный налог при продаже жилья для семей с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство, сообщают «Известия».

Инициативу поддержали в Госдуме, документ направили в правительство и Минфин.

Сейчас, согласно законодательству, россияне при продаже жилья должны уплатить налог на доходы физлиц в размере 13%, если собственник владеет единственной или полученной в наследство квартирой менее трех лет.

В тексте подчеркивается, что чаще всего семьи продают единственную недвижимость для улучшения жилищных условий, а наследники, в стремлении продать жилье с занижением суммы сделки на размер налога в обход закона, попадаются в сети мошенников.

Также отмечается, что требования об уплате подоходного налога справедливы для инвесторов, а для семей лишь затрудняют решение квартирного вопроса.

«Введение нормы поможет семьям быстрее улучшить жилищные условия без дополнительных расходов на уплату налогов», — пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По прогнозам риелторов, нововведение сможет поддержать вторичный рынок жилья, так как большинство сделок в настоящее время альтернативные.

Ранее сообщалось, что спрос на жилье в России в апреле текущего года упал в среднем по стране на 65%, сейчас на рынке недвижимости много невостребованных объектов, в том числе в Москве.