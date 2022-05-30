Гейтс, Маск и Безос потеряли $115 млрд с начала 2022 года

Богатейшие люди Америки, миллиардеры Билл Гейтс, Илон Маск и Джефф Безос, потеряли совокупно $115 млрд с начала 2022 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный индекс миллиардеров.

Тем не менее, Маск, с совокупным состоянием в $224 млрд, остается богатейшим человеком в мире — несмотря на потерю $46,4 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос остался при $139 млрд, потеряв $53,2 млрд, а богатства Билла Гейтса сократились практически наполовину — у основателя Microsoft, после потери $15,1 млрд, остались $23 млрд.

Тем не менее, Гейтс не находится в тройке наиболее богатых людей планеты — Бернар Арно, глава французского конгломерата LVMH, потерял $44,7 млрд и остался при состоянии $133 млрд.

Рост благосостояния показал только генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт — его состояние увеличилось на на $6,54 млрд, до $115 млрд.

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