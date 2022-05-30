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Вице-президент «Лукойла» Федун призвал снизить добычу нефти в России на треть

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Charlie Riedel/AP

Совладелец и вице-президент «Лукойла», кандидат философских наук Леонид Федун в статье для РБК предложил снизить в России добычу нефти на 20–30%, с 10 млн до 7–8 млн барр. в сутки.

«Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7–8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта», — написал он.

Он предложил вернуться к обсуждению, которое было актуально перед заключением соглашения мировыми производителями о сдерживании добычи — «ОПЕК+».

«Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30%, а порой и на 40% дисконты?» — отметил вице-президент «Лукойла».

Федун высказал мнение, что из-за потока новостей об эмбарго покупатели начнут «институционализировать» скидки, пользуясь инструментами тарифного регулирования. На этом фоне России не стоит производить и экспортировать больше топлива, чем «необходимо для динамичного экономического роста и повышения текущего благосостояния».

Автор статьи подчеркнул, что по его мнению, будет разумнее сохранить для будущего потребления неизвлеченные запасы сырья и создавать инфраструктурные заделы.

При этом он допустил, что потребность в сырьевых ресурсах в ближайшие десятилетия будет расти, и их стоимость начнет коррелировать с уровнем инфляции.

Ранее сообщалось, что дипломаты ЕС не смогли согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России.

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