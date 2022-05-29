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Экономист Абрамов заявил о невозможности исчезновения доллара и евро из России

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Переход на рубли в оплате экспорта и российского импорта в национальной валюте не сможет вытеснить доллар и евро из страны. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Полностью отказаться от продажи и покупки в долларах и в евро будет невозможно. Нужно понимать, что основные технологии, машины, оборудование — все это сегодня продается за доллары и евро», — отметил Абрамов.

По его словам, стремление государства запретить россиянам свободную покупку и продажу долларов и евро звучит нереалистично. Кроме того, ни одна валюта не может соперничать с долларом или евро в вопросе стабильности и конвертируемости.

Он добавил, что в ряде случаев можно переходить на оплату в рублях. Однако делать это в обязательном порядке тоже не стоит, так как велик риск потерять рынок в том или ином сегменте рынка.

27 мая глава Минфина РФ Антон Силуанов высказался о долларе и евро. По его словам, американская и европейская валюта стали для России «токсичной». Министр также задался вопросом, что стране с ней делать.

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